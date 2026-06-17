Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI-Kursentwicklung
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17.06.2026 15:59:05
SLI aktuell: SLI notiert nachmittags im Plus
Um 15:42 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 2 211,16 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,052 Prozent auf 2 204,21 Punkte an der Kurstafel, nach 2 203,07 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 199,41 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 214,48 Zähler.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,122 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der SLI bei 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der SLI noch bei 2 056,19 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 1 962,82 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 11,28 Prozent auf 103,80 CHF), VAT (+ 2,46 Prozent auf 681,80 CHF), Sandoz (+ 2,21 Prozent auf 68,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,81 Prozent auf 85,54 CHF) und Sika (+ 1,66 Prozent auf 162,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swisscom (-2,35 Prozent auf 624,00 CHF), Swiss Re (-1,55 Prozent auf 120,65 CHF), Logitech (-0,99 Prozent auf 86,44 CHF), Lindt (-0,88 Prozent auf 9 050,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 572,00 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 238 284 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 282,257 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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