Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Index im Blick 05.05.2026 15:59:03

SLI aktuell: SLI steigt nachmittags

SLI aktuell: SLI steigt nachmittags

Der SLI gewinnt am Dienstag an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,24 Prozent höher bei 2 086,61 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,000 Prozent schwächer bei 2 081,55 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 078,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 096,71 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SLI 2 067,49 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 1 986,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 2,99 Prozent zurück. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 3,05 Prozent auf 64,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,19 Prozent auf 80,14 CHF), VAT (+ 1,76 Prozent auf 590,00 CHF), Logitech (+ 1,47 Prozent auf 79,98 CHF) und Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Givaudan (-1,99 Prozent auf 2 707,00 CHF), Sika (-1,65 Prozent auf 140,15 CHF), Lindt (-1,42 Prozent auf 9 360,00 CHF), Nestlé (-1,24 Prozent auf 77,20 CHF) und Straumann (-1,13 Prozent auf 83,76 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 710 244 Aktien gehandelt. Mit 276,374 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,15 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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