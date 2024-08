SLI aktuell: SLI verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Der SLI verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 1 998,76 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,447 Prozent stärker bei 2 001,83 Punkten, nach 1 992,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 007,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 998,41 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,264 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 1 943,73 Punkten. Der SLI wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Wert von 1 839,26 Punkten auf. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Wert von 1 789,06 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 13,34 Prozent zu Buche. Bei 2 009,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell VAT (+ 3,76 Prozent auf 441,60 CHF), ams (+ 2,85 Prozent auf 1,19 CHF), Sandoz (+ 2,23 Prozent auf 38,09 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 189,50 CHF) und Givaudan (+ 0,94 Prozent auf 4 284,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-0,64 Prozent auf 108,35 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 98,10 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 26,60 CHF), Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 482,50 CHF) und Roche (-0,25 Prozent auf 284,80 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 148 422 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,269 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,39 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at