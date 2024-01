SLI aktuell: So bewegt sich der SLI mittags

Für den SLI geht es am Donnerstag aufwärts.

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,24 Prozent auf 1 767,73 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 1 766,32 Punkten, nach 1 763,51 Punkten am Vortag.

Bei 1 764,74 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 772,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,509 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, betrug der SLI-Kurs 1 721,02 Punkte. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 04.10.2023, den Wert von 1 680,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 709,73 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit SGS SA (+ 2,45 Prozent auf 74,56 CHF), Julius Bär (+ 2,07 Prozent auf 47,82 CHF), UBS (+ 0,96 Prozent auf 25,19 CHF), Partners Group (+ 0,87 Prozent auf 1 164,50 CHF) und Lonza (+ 0,83 Prozent auf 353,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-1,33 Prozent auf 437,30 CHF), Temenos (-1,00 Prozent auf 75,34 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 98,31 CHF), Schindler (-0,99 Prozent auf 210,10 CHF) und Sonova (-0,56 Prozent auf 268,30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 317 540 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,946 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

