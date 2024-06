SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen

In Zürich ist am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,08 Prozent nach oben auf 1 950,69 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,043 Prozent fester bei 1 950,04 Punkten, nach 1 949,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 1 951,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 945,91 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,027 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 1 961,52 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 1 898,17 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2023, den Wert von 1 765,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,45 Prozent auf 33,01 CHF), Straumann (+ 1,49 Prozent auf 108,80 CHF), VAT (+ 0,83 Prozent auf 509,40 CHF), Lonza (+ 0,80 Prozent auf 480,80 CHF) und Roche (+ 0,56 Prozent auf 249,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-1,93 Prozent auf 1,30 CHF), Schindler (-1,80 Prozent auf 229,40 CHF), SGS SA (-1,36 Prozent auf 81,00 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 51,34 CHF) und Logitech (-1,00 Prozent auf 87,06 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 631 251 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,545 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at