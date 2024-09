SLI-Handel aktuell: SLI mittags mit positivem Vorzeichen

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent höher bei 1 949,57 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,233 Prozent auf 1 939,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 943,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 955,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 938,04 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, stand der SLI bei 1 918,78 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 1 972,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 1 726,53 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,14 Prozent auf 554,80 CHF), Straumann (+ 1,15 Prozent auf 119,25 CHF), VAT (+ 1,12 Prozent auf 396,70 CHF), Partners Group (+ 1,04 Prozent auf 1 120,50 CHF) und Julius Bär (+ 1,00 Prozent auf 47,27 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ams (-0,96 Prozent auf 0,89 CHF), Sonova (-0,89 Prozent auf 299,50 CHF), Swatch (I) (-0,82 Prozent auf 157,95 CHF), Novartis (-0,56 Prozent auf 99,04 CHF) und Richemont (-0,42 Prozent auf 119,25 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 456 578 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 241,745 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Julius Bär-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at