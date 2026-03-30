SLI-Handel aktuell: SLI nachmittags stärker

Der SLI entwickelt sich heute positiv.

Am Montag steigt der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 2 007,73 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,251 Prozent leichter bei 1 994,30 Punkten in den Montagshandel, nach 1 999,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 994,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 012,57 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 2 215,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, lag der SLI bei 2 143,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 074,03 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,66 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,93 Prozent auf 174,70 CHF), Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 130,55 CHF), Nestlé (+ 1,36 Prozent auf 77,41 CHF), Sonova (+ 1,30 Prozent auf 175,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,17 Prozent auf 554,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,34 Prozent auf 479,20 CHF), Amrize (-0,99 Prozent auf 42,86 CHF), Galderma (-0,80 Prozent auf 148,40 CHF), Richemont (-0,72 Prozent auf 137,05 CHF) und Straumann (-0,59 Prozent auf 80,92 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 134 444 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at