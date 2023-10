SLI-Handel aktuell: SLI schlussendlich leichter

Der SLI zeigte sich am ersten Tag der Woche leichter.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,92 Prozent schwächer bei 1 698,85 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,170 Prozent höher bei 1 717,56 Punkten in den Montagshandel, nach 1 714,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 690,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 720,98 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SLI einen Wert von 1 745,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 1 768,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, mit 1 538,08 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 631,90 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 3,75 Prozent auf 4,48 CHF), Schindler (+ 2,38 Prozent auf 187,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 32,95 CHF), Logitech (+ 0,25 Prozent auf 63,44 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,08 Prozent auf 260,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Alcon (-1,86 Prozent auf 69,62 CHF), Givaudan (-1,80 Prozent auf 2 940,00 CHF), Sonova (-1,79 Prozent auf 213,80 CHF), Adecco SA (-1,77 Prozent auf 37,09 CHF) und Zurich Insurance (-1,71 Prozent auf 412,90 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 048 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277,393 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,15 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at