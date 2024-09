SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SLI verlor am fünften Tag der Woche an Wert.

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 1,10 Prozent auf 1 945,69 Punkte zurück. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,365 Prozent auf 1 960,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 967,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 962,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 943,32 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,262 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 20.08.2024, bei 1 990,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der SLI einen Wert von 1 962,98 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Wert von 1 748,67 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,33 Prozent. Bei 2 023,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell SGS SA (+ 1,21 Prozent auf 95,56 CHF), Swisscom (+ 0,92 Prozent auf 547,50 CHF), Givaudan (+ 0,81 Prozent auf 4 506,00 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 269,20 CHF) und Novartis (+ 0,60 Prozent auf 99,03 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-4,82 Prozent auf 397,20 CHF), ams (-4,64 Prozent auf 0,92 CHF), Kühne + Nagel International (-4,41 Prozent auf 231,80 CHF), Nestlé (-3,93 Prozent auf 82,04 CHF) und Swatch (I) (-3,24 Prozent auf 152,20 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 15 471 519 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 232,971 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

