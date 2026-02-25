SM Energy Aktie

SM Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008

25.02.2026 22:22:44

SM Energy Co. Q4 Profit Falls

(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $109 million, or $0.95 per share. This compares with $188 million, or $1.64 per share, last year.

Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $96 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 17.3% to $705 million from $852 million last year.

SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $109 Mln. vs. $188 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.64 last year. -Revenue: $705 Mln vs. $852 Mln last year.

