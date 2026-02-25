SM Energy Aktie
WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008
|
25.02.2026 22:22:44
SM Energy Co. Q4 Profit Falls
(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $109 million, or $0.95 per share. This compares with $188 million, or $1.64 per share, last year.
Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $96 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.3% to $705 million from $852 million last year.
SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109 Mln. vs. $188 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.64 last year. -Revenue: $705 Mln vs. $852 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SM Energy Co
|
24.02.26
|Ausblick: SM Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: SM Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: SM Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: SM Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)