06.11.2025 06:31:29
SM Entertainment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SM Entertainment lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1736,73 KRW. Im Vorjahresviertel waren 276,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 321,59 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 242,22 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
