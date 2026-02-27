SmartStop Self Storage REIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SmartStop Self Storage REIT hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SmartStop Self Storage REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,5 Millionen USD im Vergleich zu 60,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

SmartStop Self Storage REIT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,370 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 237,01 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 281,14 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at