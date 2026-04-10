SMI aktuell: nachmittags Pluszeichen im SMI

Um 15:42 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,50 Prozent aufwärts auf 13 226,00 Punkte. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,310 Prozent auf 13 200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 159,56 Punkten am Vortag.

Bei 13 291,80 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 182,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,84 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 10.03.2026, stand der SMI noch bei 13 065,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 13 421,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, lag der SMI-Kurs bei 11 244,59 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,161 Prozent zurück. 14 063,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 3,91 Prozent auf 72,30 CHF), Richemont (+ 2,32 Prozent auf 154,50 CHF), Logitech (+ 2,03 Prozent auf 73,54 CHF), Amrize (+ 1,85 Prozent auf 45,59 CHF) und Sika (+ 1,80 Prozent auf 138,90 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-4,70 Prozent auf 543,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 181,60 CHF), Swisscom (-0,51 Prozent auf 678,00 CHF), Swiss Life (-0,07 Prozent auf 905,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,07 Prozent auf 133,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 269 113 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at