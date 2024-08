SMI aktuell: SMI am Freitagnachmittag leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 12 289,77 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,439 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,524 Prozent auf 12 240,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12 305,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 318,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 234,52 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,993 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 278,82 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 11 966,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der SMI 10 973,64 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 10,02 Prozent zu Buche. Bei 12 434,03 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1,16 Prozent auf 117,25 CHF), Sonova (+ 0,95 Prozent auf 296,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 261,00 CHF), Swisscom (+ 0,57 Prozent auf 533,50 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 487,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Lonza (-1,77 Prozent auf 554,40 CHF), Nestlé (-1,23 Prozent auf 88,34 CHF), Logitech (-0,74 Prozent auf 77,70 CHF), Richemont (-0,29 Prozent auf 136,85 CHF) und Partners Group (-0,25 Prozent auf 1 217,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 566 825 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

