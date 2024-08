SMI aktuell: SMI am Montagnachmittag leichter

In Zürich stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,02 Prozent leichter bei 12 345,08 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,074 Prozent tiefer bei 12 338,27 Punkten in den Handel, nach 12 347,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 332,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 366,08 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, wies der SMI einen Wert von 12 241,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 11 931,70 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 10 956,90 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,44 Prozent auf 100,84 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF), Geberit (+ 0,34 Prozent auf 535,40 CHF), Partners Group (+ 0,33 Prozent auf 1 233,00 CHF) und Swisscom (+ 0,19 Prozent auf 535,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-1,95 Prozent auf 115,55 CHF), Sonova (-1,11 Prozent auf 294,90 CHF), Lonza (-0,97 Prozent auf 554,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,72 Prozent auf 260,20 CHF) und Alcon (-0,71 Prozent auf 81,08 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 156 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 243,102 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

