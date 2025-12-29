SMI aktuell: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Heute geht es für den SMI erneut nach oben.

Der SMI klettert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent auf 13 264,87 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,532 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,068 Prozent stärker bei 13 251,86 Punkten, nach 13 242,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 268,71 Punkte, das Tagestief hingegen 13 237,56 Zähler.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, lag der SMI bei 12 833,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 006,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 11 589,34 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 14,12 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 13 288,66 Punkte. Bei 10 699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 0,90 Prozent auf 163,15 CHF), Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 133,45 CHF), Sonova (+ 0,53 Prozent auf 206,90 CHF), Logitech (+ 0,51 Prozent auf 82,70 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,41 Prozent auf 172,25 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swisscom (-0,18 Prozent auf 567,50 CHF), Lonza (-0,15 Prozent auf 532,20 CHF), Zurich Insurance (-0,10 Prozent auf 600,60 CHF), Alcon (-0,09 Prozent auf 63,34 CHF) und Novartis (-0,02 Prozent auf 110,08 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 290 212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 282,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at