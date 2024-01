SMI aktuell: SMI freundlich

Wenig verändert zeigt sich der SMI am vierten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent stärker bei 11 182,63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,285 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,274 Prozent auf 11 200,90 Punkte an der Kurstafel, nach 11 170,26 Punkten am Vortag.

Bei 11 219,30 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 162,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,198 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 10 952,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der SMI auf 10 756,19 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 140,27 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 0,96 Prozent auf 25,19 CHF), Partners Group (+ 0,87 Prozent auf 1 164,50 CHF), Lonza (+ 0,83 Prozent auf 353,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,78 Prozent auf 296,90 CHF) und Logitech (+ 0,76 Prozent auf 79,74 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Zurich Insurance (-1,33 Prozent auf 437,30 CHF), Nestlé (-1,00 Prozent auf 98,31 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 268,30 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 3 404,00 CHF) und Alcon (-0,12 Prozent auf 64,16 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 317 540 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,946 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 8,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at