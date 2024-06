SMI aktuell: SMI liegt zum Handelsende im Minus

Der SMI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent auf 12 044,59 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,062 Prozent auf 12 103,46 Punkte an der Kurstafel, nach 12 095,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 11 981,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 113,49 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,755 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 11 784,07 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 14.03.2024, einen Stand von 11 720,70 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 14.06.2023, einen Stand von 11 278,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,83 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 12 295,18 Punkten. 11 064,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,80 Prozent auf 95,01 CHF), Roche (+ 0,73 Prozent auf 247,60 CHF), Nestlé (+ 0,19 Prozent auf 95,28 CHF), Swisscom (+ 0,04 Prozent auf 496,00 CHF) und Lonza (-0,17 Prozent auf 480,30 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-3,05 Prozent auf 88,38 CHF), Sika (-2,70 Prozent auf 255,90 CHF), Partners Group (-1,79 Prozent auf 1 154,50 CHF), Holcim (-1,57 Prozent auf 80,04 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 49,89 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5 547 863 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 254,537 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at