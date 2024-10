SMI aktuell: SMI mit Kursplus

In Zürich stehen die Signale am Freitagmittag auf Stabilisierung.

Am Freitag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 12 175,46 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,439 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,153 Prozent tiefer bei 12 154,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 173,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 196,83 Punkte, das Tagestief hingegen 12 142,92 Zähler.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,04 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 25.09.2024, bei 12 148,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, erreichte der SMI einen Stand von 12 105,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wies der SMI 10 400,93 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,00 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 48,76 CHF), Geberit (+ 0,43 Prozent auf 515,80 CHF), Novartis (+ 0,16 Prozent auf 98,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,15 Prozent auf 521,40 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Sika (-1,09 Prozent auf 245,30 CHF), Sonova (-0,51 Prozent auf 310,80 CHF), Swiss Life (-0,39 Prozent auf 714,80 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 4 173,00 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 84,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 682 393 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,821 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at