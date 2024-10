SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,94 Prozent höher bei 12 308,05 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,444 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,278 Prozent tiefer bei 12 159,22 Punkten, nach 12 193,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 130,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 353,12 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,999 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 12 042,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 333,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wurde der SMI mit 10 814,02 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 10,19 Prozent zu Buche. Bei 12 483,57 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 2,99 Prozent auf 551,80 CHF), Nestlé (+ 2,53 Prozent auf 86,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 50,34 CHF), Sonova (+ 1,95 Prozent auf 324,40 CHF) und Holcim (+ 1,51 Prozent auf 84,56 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-1,59 Prozent auf 4 324,00 CHF), Alcon (-0,44 Prozent auf 82,24 CHF), Swisscom (-0,27 Prozent auf 564,50 CHF), Swiss Re (-0,21 Prozent auf 116,65 CHF) und Sika (-0,20 Prozent auf 254,60 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 6 717 126 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 229,869 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at