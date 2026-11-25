Am Mittwoch verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 14 693,95 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,708 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,877 Prozent höher bei 14 863,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 733,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 686,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 909,18 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,764 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SMI einen Stand von 14 462,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 525,29 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 12 771,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 87,35 CHF), Geberit (+ 0,99 Prozent auf 589,60 CHF), Galderma (+ 0,68 Prozent auf 184,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 639,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 153,30 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,92 CHF), Sandoz (-2,02 Prozent auf 79,46 CHF), Richemont (-1,37 Prozent auf 169,75 CHF), UBS (-1,15 Prozent auf 36,89 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 82,18 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 386 528 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,91 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at