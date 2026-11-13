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Index-Performance im Blick 13.11.2026 15:58:52

SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags

SMI aktuell: So steht der SMI nachmittags

Der SMI zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,50 Prozent schwächer bei 15 073,36 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,730 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,274 Prozent schwächer bei 15 107,95 Punkten, nach 15 149,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 15 130,68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 037,34 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SMI einen Stand von 13 927,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 475,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 740,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,78 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 200,17 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Alcon (+ 1,19 Prozent auf 61,00 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 993,00 CHF), Nestlé (+ 0,79 Prozent auf 87,25 CHF), Geberit (+ 0,64 Prozent auf 600,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,53 Prozent auf 152,85 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-3,86 Prozent auf 169,35 CHF), Sandoz (-2,30 Prozent auf 84,90 CHF), Sika (-1,21 Prozent auf 191,55 CHF), Galderma (-1,11 Prozent auf 192,25 CHF) und Roche (-0,93 Prozent auf 402,70 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 712 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 346,059 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,81 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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