SMI-Handel aktuell: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag sinkt der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 12 026,46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,431 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,022 Prozent auf 12 124,78 Punkte an der Kurstafel, nach 12 122,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 12 018,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 126,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, lag der SMI bei 12 348,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 018,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der SMI einen Wert von 10 763,37 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,66 Prozent. Bei 12 483,57 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sonova (+ 2,67 Prozent auf 314,80 CHF), Lonza (+ 0,60 Prozent auf 534,60 CHF), Novartis (+ 0,50) Prozent auf 97,72 CHF), Alcon (-0,05 Prozent auf 84,38 CHF) und Swiss Re (-0,48 Prozent auf 113,85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sika (-3,24 Prozent auf 269,00 CHF), Richemont (-1,69 Prozent auf 131,25 CHF), Geberit (-1,64 Prozent auf 538,40 CHF), Logitech (-1,52 Prozent auf 72,44 CHF) und Nestlé (-1,41 Prozent auf 83,86 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 226 028 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 231,733 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

