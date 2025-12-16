SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit Kursplus

Am Dienstag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent stärker bei 13 068,68 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,479 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,353 Prozent höher bei 13 082,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 036,80 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 13 130,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 064,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SMI bei 12 634,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der SMI mit 12 018,66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der SMI auf 11 701,51 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 12,43 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 1,76 Prozent auf 34,76 CHF), Sonova (+ 1,41 Prozent auf 208,80 CHF), Novartis (+ 1,14 Prozent auf 108,46 CHF), Holcim (+ 1,00 Prozent auf 76,72 CHF) und Sika (+ 0,80 Prozent auf 163,85 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,81 Prozent auf 58,46 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,33 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 957,40 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 521,40 CHF) und Alcon (-0,25 Prozent auf 63,08 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 814 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,465 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

