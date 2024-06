SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Am Montag zeigten sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Montag steht der SMI via SIX zum Handelsschluss 1,20 Prozent im Plus bei 12 157,29 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,400 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,071 Prozent auf 12 004,36 Punkte an der Kurstafel, nach 12 012,87 Punkten am Vortag.

Bei 11 999,85 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 12 180,57 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 931,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 11 651,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 11 221,22 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 2,15 Prozent auf 96,01 CHF), Lonza (+ 2,07 Prozent auf 487,10 CHF), Geberit (+ 1,82 Prozent auf 547,40 CHF), Alcon (+ 1,74 Prozent auf 80,80 CHF) und Partners Group (+ 1,47 Prozent auf 1 171,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (+ 0,10 Prozent auf 78,78 CHF), Swiss Life (+ 0,34 Prozent auf 656,00 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 113,10 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,66 Prozent auf 50,12 CHF) und Sika (+ 0,70 Prozent auf 257,20 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 759 235 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 251,896 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,75 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at