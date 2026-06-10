SMI-Handel aktuell: SMI stärker

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,66 Prozent fester bei 13 444,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,270 Prozent auf 13 392,31 Punkte an der Kurstafel, nach 13 356,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 447,93 Punkte, das Tagestief hingegen 13 312,39 Zähler.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 13 100,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SMI 13 065,19 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wies der SMI 12 351,89 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,49 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 2,76 Prozent auf 42,03 CHF), Nestlé (+ 1,71 Prozent auf 79,06 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 193,65 CHF), Roche (+ 1,22 Prozent auf 322,70 CHF) und Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 119,75 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-0,96 Prozent auf 88,66 CHF), Alcon (-0,37 Prozent auf 53,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 80,36 CHF), UBS (-0,11 Prozent auf 37,88 CHF) und Sika (+ 0,00 Prozent auf 150,90 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 495 063 Aktien gehandelt. Mit 278,496 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at