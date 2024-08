SMI-Handel aktuell: SMI steigt zum Handelsstart

Am Donnerstag legt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 12 095,48 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,394 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,295 Prozent auf 12 107,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 071,83 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 095,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 113,07 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,68 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, erreichte der SMI einen Wert von 12 279,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 899,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 985,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,28 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 0,62 Prozent auf 81,14 CHF), Swiss Life (+ 0,60 Prozent auf 666,60 CHF), Swiss Re (+ 0,52) Prozent auf 106,65 CHF), Holcim (+ 0,47 Prozent auf 77,22 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,46 Prozent auf 476,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-3,07 Prozent auf 512,00 CHF), Swisscom (-0,28 Prozent auf 531,00 CHF), UBS (-0,26 Prozent auf 26,38 CHF), Kühne + Nagel International (-0,12 Prozent auf 256,60 CHF) und Sonova (-0,10 Prozent auf 287,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 235 820 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI mit 239,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at