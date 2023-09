SMI-Handel aktuell: SMI verliert schlussendlich

Am Mittwoch ging es im SMI via SIX letztendlich um 0,68 Prozent auf 10 879,73 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,240 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,211 Prozent auf 10 976,80 Punkte an der Kurstafel, nach 10 953,70 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 11 022,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 866,59 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, einen Stand von 10 956,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, stand der SMI noch bei 11 142,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der SMI einen Wert von 10 126,43 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,901 Prozent abwärts. 11 616,37 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 395,33 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,80 Prozent auf 62,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 32,53 CHF), Roche (+ 1,16 Prozent auf 252,00 CHF), Geberit (+ 0,24 Prozent auf 450,80 CHF) und Sika (+ 0,04 Prozent auf 229,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen UBS (-2,91 Prozent auf 22,34 CHF), Lonza (-2,38 Prozent auf 422,10 CHF), Sonova (-2,14 Prozent auf 215,40 CHF), Nestlé (-1,80 Prozent auf 103,70 CHF) und Swiss Life (-1,67 Prozent auf 564,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 12 425 700 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,189 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

