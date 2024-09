SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich schlussendlich leichter

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,50 Prozent tiefer bei 11 982,30 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,419 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 12 042,54 Punkte an der Kurstafel, nach 12 042,78 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 057,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 11 943,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,011 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Stand von 12 188,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der SMI einen Stand von 12 046,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, wurde der SMI mit 11 090,61 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,83 Prozent auf 268,40 CHF), Holcim (+ 0,12 Prozent auf 82,82 CHF), Novartis (+ 0,01 Prozent auf 98,04 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 549,50 CHF) und UBS (-0,24 Prozent auf 25,28 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-2,29 Prozent auf 295,00 CHF), Givaudan (-1,81 Prozent auf 4 456,00 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 81,58 CHF), Sika (-1,54 Prozent auf 267,80 CHF) und Richemont (-1,54 Prozent auf 118,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 310 815 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,435 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at