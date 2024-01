SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent aufwärts auf 11 186,16 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,280 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,125 Prozent stärker bei 11 162,44 Punkten in den Handel, nach 11 148,56 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 187,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 11 088,62 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,471 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 155,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, lag der SMI noch bei 10 675,44 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 18.01.2023, den Stand von 11 366,62 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,142 Prozent zu. Bei 11 309,94 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 088,62 Punkte.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 9,68 Prozent auf 115,60 CHF), Partners Group (+ 1,10 Prozent auf 1 106,00 CHF), Lonza (+ 0,84 Prozent auf 361,90 CHF), UBS (+ 0,51 Prozent auf 25,42 CHF) und Alcon (+ 0,45 Prozent auf 67,14 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 333,00 CHF), Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 431,40 CHF), Sika (-0,51 Prozent auf 233,60 CHF), Nestlé (-0,42 Prozent auf 97,77 CHF) und Roche (-0,40 Prozent auf 246,25 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Richemont-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 208 105 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,436 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at