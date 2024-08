SMI-Handel aktuell: Zum Start Pluszeichen im SMI

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,13 Prozent auf 11 558,28 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,413 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,117 Prozent fester bei 11 556,78 Punkten, nach 11 543,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 550,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 581,35 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 12 006,14 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.05.2024, den Stand von 11 327,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 11 098,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 3,47 Prozent zu Buche. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sonova (+ 3,04 Prozent auf 264,50 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 100,95 CHF), Sika (+ 1,40) Prozent auf 246,00 CHF), Holcim (+ 1,32 Prozent auf 75,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 44,09 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-0,72 Prozent auf 123,25 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 92,78 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 87,02 CHF), Roche (-0,22 Prozent auf 269,40 CHF) und Logitech (-0,14 Prozent auf 72,40 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 507 945 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245,863 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at