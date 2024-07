SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kühne + Nagel International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kühne + Nagel International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.07.2021 wurde die Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Kühne + Nagel International-Aktie bei 314,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,179 Kühne + Nagel International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.07.2024 814,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 256,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,56 Prozent weniger wert.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 30,23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

