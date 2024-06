SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swiss Life-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Life-Papier an diesem Tag bei 460,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,170 Swiss Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.06.2024 gerechnet (658,40 CHF), wäre das Investment nun 1 428,82 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 42,88 Prozent vermehrt.

Am Markt war Swiss Life jüngst 18,85 Mrd. CHF wert. Am 20.10.2000 wagte die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Swiss Life-Aktie wurde der Erstkurs mit 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at