SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ABB (Asea Brown Boveri)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen ABB (Asea Brown Boveri)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33,34 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert hat, hat nun 29,993 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 436,98 CHF, da sich der Wert eines ABB (Asea Brown Boveri)-Anteils am 22.08.2024 auf 47,91 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 436,98 CHF entspricht einer Performance von +43,70 Prozent.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich jüngst auf 88,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at