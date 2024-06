SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kühne + Nagel International-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Kühne + Nagel International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 118,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Kühne + Nagel International-Papier investiert hätte, hätte er nun 84,602 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 802,03 CHF, da sich der Wert eines Kühne + Nagel International-Anteils am 25.06.2024 auf 257,70 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,02 Prozent angewachsen.

Kühne + Nagel International wurde am Markt mit 30,60 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at