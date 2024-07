SMI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Kühne + Nagel International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 122,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Kühne + Nagel International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,818 Kühne + Nagel International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Kühne + Nagel International-Papiere wären am 23.07.2024 219,87 CHF wert, da der Schlussstand 268,90 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 119,87 Prozent.

Kühne + Nagel International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at