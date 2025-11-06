SMIFS Capital Markets vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SMIFS Capital Markets hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,70 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 90,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMIFS Capital Markets 72,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at