Smithfield Foods Aktie
WKN: 876812 / ISIN: US8322481081
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11.08.2026 10:38:57
Smithfield Foods Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Smithfield Foods (SFD) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $238 million, or $0.60 per share. This compares with $188 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, Smithfield Foods reported adjusted earnings of $245 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $3.700 billion from $3.786 billion last year.
Smithfield Foods earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $238 Mln. vs. $188 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.48 last year. -Revenue: $3.700 Bln vs. $3.786 Bln last year.
Total Company sales to be roughly flat compared to fiscal year 2025 (previously up low-single-digits).
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