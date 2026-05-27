Smiths Founders (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Smiths Founders (India) hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Smiths Founders (India) ein EPS von 0,040 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Smiths Founders (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 32,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,100 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 139,80 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 132,15 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at