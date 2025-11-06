|
Smiths Founders (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Smiths Founders (India) hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,38 Prozent auf 38,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
