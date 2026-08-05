Snap: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Snap hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at