Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
24.11.2025 12:33:00
Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien
In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat kündigt Alterskontrolle an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
