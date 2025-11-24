Snap Aktie

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

24.11.2025 12:33:00

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat kündigt Alterskontrolle an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
