NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Snap nach Zahlen zum ersten Quartal und einem Kursrutsch von 14 auf 10 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben des Social-Media-Unternehmens stiegen, gleichzeitig sei der Umsatz mit Unsicherheiten verbunden, schrieb Analyst James Heaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Fehlen eines Ausblicks auf das zweite Quartal werte er aber mehr als Ausdruck der Vorsicht denn als Zeichen einer allgemeinen Abschwächung./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 23:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.