Blick in die Bücher 06.11.2025 17:09:00

Snap-Aktie nach Quartalszahlen im Höhenflug: Umsatz übertrifft Analystenerwartungen

Snap-Aktie nach Quartalszahlen im Höhenflug: Umsatz übertrifft Analystenerwartungen

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat die Snapchat-Mutter Snap Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Snap erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie von -0,06 US-Dollar, nach -0,090 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von -0,122 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz betrug rund 1,507 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf die Snapchat-Mutter die Konsensschätzungen von 1,49 Milliarden US-Dollar.

An der NYSE klettert die Snap-Aktie im Handel zeitweise um 11,16 Prozent auf 8,12 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com,Ink Drop / Shutterstock.com

30.04.25 Snap Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Snap Inc. (Snapchat) 6,97 8,97% Snap Inc. (Snapchat)

