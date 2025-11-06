Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
Blick in die Bücher
|
06.11.2025 17:09:00
Snap-Aktie nach Quartalszahlen im Höhenflug: Umsatz übertrifft Analystenerwartungen
Snap erzielte im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis je Aktie von -0,06 US-Dollar, nach -0,090 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von -0,122 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.
Der Umsatz betrug rund 1,507 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,37 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf die Snapchat-Mutter die Konsensschätzungen von 1,49 Milliarden US-Dollar.
An der NYSE klettert die Snap-Aktie im Handel zeitweise um 11,16 Prozent auf 8,12 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: charnsitr / Shutterstock.com,Ink Drop / Shutterstock.com
