SNDL Aktie
WKN DE: A3DQXY / ISIN: CA83307B1013
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11.11.2026 18:00:02
SNDL: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, SNDL (NASDAQ:SNDL) reported record quarterly free cash flow of CAD 20 million. The company is exiting unprofitable categories to focus on cash generation.
Three things management said stand out.
Management is streamlining Cannabis Operations, its product manufacturing arm, by ending domestic dried flower sales to halt losses. Exiting unprofitable categories helps protect overall corporate cash flow.
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Analysen zu SNDL Inc Registered Shs
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