Intrawest Resorts Holdings Aktie
WKN DE: A1XCP1 / ISIN: US46090K1097
|
03.12.2025 23:32:23
Snowflake Loss Narrows In Q3
(RTTNews) - Snowflake, Inc. (SNOW) on Wednesday announced third-quarter fiscal 2026 results for the period ended October 31, 2025, reporting a net loss of $293.9 million, or $0.87 per share, compared to $324.2 million, or $0.98 per share, last year.
Management attributed the strong quarter to escalating customer adoption of its AI-ready Data Cloud platform, fueling both consumption and contract growth.
Total revenue reached $1.21 billion, up 29 percent year-over-year, supported by product revenue of $1.16 billion, also up 29 percent.
The company said its net revenue retention rate stood at 125 percent, and it counted 688 customers with trailing 12-month product revenue over $1 million, plus 766 customers among the Forbes Global 2000, underscoring robust enterprise demand.
SNOW closed Wednesday at $265, up 2.05%, and traded after hours at $244.15, down 20.85% on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intrawest Resorts Holdings Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intrawest Resorts Holdings Incmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.