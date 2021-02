So machen Sie sich schlau für Ihre finanzielle Zukunft!

Mit dem neuen Hello Börsen-Führerschein kann man sich in mehr als 100 Online-Lektionen Wissen rund um den Wertpapierhandel aneignen. Zu jeder Zeit und an jedem Ort - und das völlig kostenlos.

"Bei der Suche nach rentablen Geldanlagen führt kein Weg an der Investition in Wertpapiere vorbei. Und dabei hilft es, das Börsengeschehen zu verstehen. Denn Wissen gehört in jedes Depot!", ist Robert Ulm, CEO der Hello bank!, überzeugt. Unter dem Motto "Börse ist, wo du bist" hat die Hello bank! anlässlich des 25 Jahr-Jubiläums eine Finanzbildungs-Initiative gestartet. Das Wissensangebot unterstützt dabei, eigenständig an der Börse zu handeln und aktiv zu investieren. Unterfinden Einsteiger ebenso wie Börsen-Profis viele wertvolle Impulse, Übersichten über Märkte und Kurse, Experten¬meinungen und wöchentliche Podcasts von Börsen-Profis zu aktuellen Themen.

Darüber hinaus bietet die Hello bank! Akademie ein umfangreiches Webinar-Angebot, u.a. den Hello Börsen-Führerschein mit rund 100 Lernmodulen. In kompakten Kapiteln wird wertvolles Wissen erworben - egal ob auf dem PC, Tablet oder Smartphone. Der Lernfortschritt wird durch Zwischenfragen abgetestet und das Wissen somit spielerisch gefestigt. Wertvolles Finanzwissen findet man unter hellobank.at/akademie