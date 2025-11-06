Social Capital Hedosophia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Social Capital Hedosophia stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 479,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at