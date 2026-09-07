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07.09.2026 11:04:03
Social Media in China Is Getting Really Dark
The Chinese Communist Party has spent years trying to make “positive energy” the dominant mood of the country’s internet. It’s no longer working.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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