:be Aktie

:be für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.12.2025 15:01:00

Social Security Benefits Won't Be Slashed in 2026. But Here's When Retirees May Be Looking at Cuts

Social Security is such an important income source for so many seniors that even when the program's cost-of-living adjustments are tiny, it tends to make a big difference in a lot of retirees' financial lives.Of course, getting most of your retirement income from Social Security is far from an optimal situation. With the average monthly retiree benefit today coming in at only $2,015, living on Social Security alone commonly means having to cut corners in a serious way.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:54 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:03 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.12.25 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen